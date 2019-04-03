«الدار العقارية» راعياً رسمياً للأولمبياد الخاص الإماراتي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وقعت الدار العقارية ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية بينهما؛ ليتم إعلان الدار راعياً رسمياً لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وشهدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، توقيع الاتفاقية في مقر شركة الدار بأبوظبي، حيث وقعها كل من طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للدار العقارية وطلال الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين وعدد من اللاعبين.

وتأتي الاتفاقية ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة باستمرار حركة الأولمبياد الخاص المعنية بأصحاب الهمم، وحمل إرث الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص – أبوظبي 2019، ليستمر في كافة إمارات ومناطق الدولة، لما له من أهمية كبرى في خلق مجتمع متجانس وشامل يعطي الفرصة لجميع الأفراد مهما اختلفت قدراتهم وإمكانياتهم.

وقالت معالي شما المزروعي: نتوجه بالشكر لمؤسسة الدار العقارية على رعايتهم الكريمة لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، والتي تعكس مدى وعيهم بأهمية دعم قطاع أصحاب الهمم في الدولة، لما له من تأثير مباشر في تنمية المجتمع، وخلق بيئة شاملة دامجة للجميع بشكل فعال.

وأضافت: نسعى اليوم من خلال مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي إلى استكمال مسيرة الألعاب العالمية ــأبوظبي 2019، من خلال برامج رياضية وقيادية نستهدف فيها أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية لنستمر في رحلة الدمج الشامل، والذي أرى بأنه قطع شوطاً كبيراً من خلال استضافة الدولة للألعاب العالمية، والتي غيّرت الكثير في المجتمع الإماراتي والعربي ككل.