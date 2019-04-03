الأندية ترفع 115 مقترحاً لـ«عمومية السلة»

المصدر: Ⅶ دبي- ياسر قاسم

أبقت الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة على المحترف الأجنبي الثاني بعد أن رفضت بالأغلبية مقترح نادي شباب الأهلي الخاص بالعودة للوضع السابق «أجنبي واحد»، جاء ذلك خلال الاجتماع العادي للجمعية مساء أول من أمس بإشراف أحمد العبدولي مدير المنشآت الرياضية في الهيئة العامة للرياضة وبرئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس اتحاد اللعبة وبحضور محمد عبد الله الحاج نائب رئيس الاتحاد وسالم المطوع الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة فريد القيواني وميثاء بن ضاوي وأسامة قرقاش وحسن المطوع ودكتور منير بن الحبيب المدير الفني لاتحاد السلة.

115 مقترحاً

وكشف القرقاوي في بداية الاجتماع عن وصول 115 مقترحاً من الأندية لمناقشتها في اجتماع الجمعية، وتحفظ بعض أعضاء الجمعية على رأسهم صالح الشعيلي عضو مجلس إدارة شركة العين للألعاب، على هذا الاختصار الكبير للمقترحات مطالبين بمناقشتها جميعها وفي النهاية تم إقناع أعضاء الجمعية بصعوبة ذلك نظراً لتشابه بعض المقترحات وأوضح القرقاوي للأعضاء أن الاتحاد قام بتنقيح المقترحات واختصارها إلى 6 مقترحات على أن تحول بعض المقترحات غير المتشابهة في اجتماع تنسيقي قبل بداية الموسم المقبل يحضره المدربون والمشرفون على الفرق وتم التأمين على ذلك من ممثل الهيئة العامة للرياضة، وتم الاطلاع على الجدول الزمني للموسم المقبل 2019-2010، وتحفظت الأندية على عدم تحديد مواعيد بداية ونهاية اللعب وتحديد أسماء المسابقات، وتم الاتفاق بعد النقاش على اطلاع الأندية بتفاصيل المواعيد وأسماء المسابقات بعد نهاية شهر يونيو المقبل.

ضوابط للمقيمين

وتم استعراض المقترح الأول المقدم من نادي النصر بإلغاء مدة الإقامة لتسجيل المقيمين طبقاً لقرار الهيئة العامة للرياضة، وبعد أخذ ورد تم التأمين على وضع الضوابط الكفيلة بسد الثغرات على أن يقوم اتحاد اللعبة برفع الأمر للهيئة، وأوضح المدير الفني للاتحاد أن هناك آلية واضحة تستند على مخاطبة الاتحاد الوطني للاعب المقيم للتأكد من عدم مشاركته مع منتخب بلاده أو تسجيله في فريق آخر.

تخفيض الرسوم

ووافق اتحاد اللعبة على مقترح تخفيض رسوم تسجيل اللاعبين المقيمين ومواليد الدولة والأجانب على أن يكون التخفيض بنسبة 50% عن إعادة التسجيل، وأوضح القرقاوي أن الاتحاد يحاول سد النقص في الميزانية من هذه الرسوم لمقابلة التزامات الحكام خلال الموسم، وقدم نادي الوحدة مقترحاً لإلغاء مسابقات فئة الشباب وتوزيع اللاعبين على الفريق الأول حتى يجد اللاعبون في هذه الفئة فرصتهم في الانتقال لفرق أخرى، خاصة وأن هناك 6 أندية فقط تتواجد فيها فئة الشباب، ولكن بعد النقاش تم رفض المقترح لاعتبارات فنية، كما رٌفض مقترح الوحدة بتخفيض عدد اللاعبين في كشف الرجال إلى 12 بدلاً عن 15 لاعباً.

الأجنبي وفوق السن

وقدم نادي شباب الأهلي مقترحاً للعودة للنظام السابق بمشاركة أجنبي واحد بدلاً عن اثنين ووجد المقترح معارضة من معظم أعضاء الجمعية الذين أوضحوا أن مشاركة لاعبين أجنبيين اثنين قلص الفوارق بين الأندية، خاصة وهناك أندية لا تتوفر لها عناصر جيدة من اللاعبين المواطنين، وطالب ممثل شباب الأهلي إعادة النظر في لائحة انتقال اللاعبين فوق 30 سنة وإلغاء حرية الانتقال، ولكن مقترحه لم تتم الموافقة عليه بالأغلبية.

17

شهد اجتماع الجمعية العمومية حضوراً كبيراً لجميع الأندية الـ 17، وهي مليحة، العين، اتحاد كلباء، الجزيرة، بني ياس، الوحدة، البطائح، شباب الأهلي، الشارقة، دبا، النصر، الذيد، الظفرة، المدام، الوصل، خورفكان، الشارقة للسيدات.