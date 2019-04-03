«مسابقات اليد» تعلن برنامج بطولات الكؤوس

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

أصدرت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد مواعيد بطولات الكؤوس (الرجال والشباب والناشئين والأشبال والصغار)، وحددت 3 مايو المقبل الموعد النهائي للموسم الرياضي الحالي. وسيكون بإقامة المباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لتكون مسك الختام، بينما تنطلق مباريات كأس الصغار 4 غداً، وتختتم في 25 من الشهر الجاري بمشاركة 13 فريقاً.

أما بطولة كأس الأشبال تضم 11 فريقاً وستقام مبارياتها من 6 - 27 أبريل الجاري، ويقام كأس فئة الناشئين بمشاركة 9 فرق من 5 - 26 أبريل الجاري. وتشهد كأس فئة الشباب مشاركة 4 فرق فقط وتقام يومي 22 و29 الجاري. وتعتبر بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة الأهم والأغلى بموسم رجال اليد، وتشهد للمرة الأولى مشاركة 9 فرق، وستنطلق 23 أبريل الجاري.