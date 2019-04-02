نهيان بن مبارك يزور منصة «رالي كروس أبوظبي»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

تفقّد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، منصة سباق رالي كروس أبوظبي 2019 خلال فعاليات معرض السيارات والدراجات المعدلة «كاستم شو الإمارات الدولي».

وتعد بطولة الاتحاد الدولي للسيارات لسباقات الرالي كروس محطة إضافية على روزنامة فعاليات حلبة مرسى ياس الحافلة بأنشطة سباقات السيارات المشوقة والحماسية على مدى العام، التي تتضمن بطولات سباقات السيارات أحادية المقعد وسباقات التحمل وفعاليات سباقات الدراج، إضافة إلى سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1.

وتتحول حلبة مرسى ياس، خلال عطلة أسبوع السباق، إلى واحة كرنفالية تزدحم بالفعاليات الترفيهية على مسار السباق وفي المناطق المحيطة به، وتقدم لزوارها العديد من الأنشطة العائلية ومحطات الأطعمة والمشروبات وتحديات الكارتينج وفرص لقاء السائقين والعروض الموسيقية الحية والاستعراضات الترفيهية، إضافة إلى حفل غنائي حصري بحاملي تذاكر السباق تحييه فرقة موسيقى الهيب هوب الشهيرة «ميغوز».