38 دولة في بطولة آسيا لكبار الجودو بالفجيرة

المصدر: Ⅶ الفجيرة - البيان الرياضي

تشارك 38 دولة في بطولة آسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو التي تحتضنها الفجيرة بصالة مجمع الشيخ زايد الرياضي بالفجيرة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وذلك خلال الفترة من 18 وحتى 22 أبريل الحالي، وذلك بعد أن تم غلق باب الاشتراك أول من أمس عبر موقع الاتحاد الآسيوي للجودو الإلكتروني، الذي حدد يوم 31 مارس المنصرم موعداً للمشاركة، بما يتيح الفرصة للجنة المنظمة للبطولة ترتيب حجوزاتها بوقت مبكر، وقد بلغ عدد المشاركين حوالي 300 لاعب ولاعبة، وضمت قائمة الدول المشاركة حسب التسجيل في موقع الاتحاد الآسيوي للجودو كلاً من أستراليا، البحرين، بنغلاديش،الصين، الصين الوطنية تايبيه، كوريا الجنوبية، فيجي، غوام، هونج كونج،الهند، إيران، العراق، اليابان، الأردن، كازاخستان، الكويت، غيرقستان، لبنان، مكاو، منغوليا، نيبال، نيوزيلندا، باكستان، فلسطين، الفلبين، قطر، السعودية سنغافورة، كوريا الشمالية، سيرلانكا، سوريا، طاجاكستان، تايلاند، تركمانستان، أوزبكستان، فيتنام، اليمن والإمارات.

من جهته، أوضح محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أن لائحة البطولة حددت 17 أبريل الحالي موعداً لبدء وصول الوفود للفجيرة، التي ستشهد على هامش البطولة انعقاد اجتماعات (كونغرس) الاتحاد الآسيوي، ويتضمن جدول الاجتماع انتخاب مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي الجديد للجودو.. وضمت قائمة بعثة منتخبنا خلال البطولة 7 لاعبين ولاعبة وهم: أحمد النقبي ومصبح الشامسي وخليفة الحوسني وعلي حسن الدرمكي، واللاعبة ميثاء محمد النيادي التي تشارك في وزن تحت 57 كغم، وتضم الدوليين المصنفين فيكتور وايفان بجانب الطاقم الفني المكوّن من فاسيلي ونايوا، وتمنى رئيس الاتحاد التوفيق لمنتخب الإمارات خلال مشاركته في البطولة المقبلة، أملاً بالاستفادة من تلك المشاركة المتميزة التي تشهد مشاركة أبرز نجوم اللعبة في آسيا والعالم.

وفي ذات الشأن، اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي على وصول بعثة منتخبنا الوطني للجودو لمدينة تبليسي الجورجية، حيث تقيم معسكراً لها في المركز الأولمبي هناك، وتعود البعثة من معسكرها الخارجي الثلاثاء المقبل، قبل السفر إلى أوزبكستان للمشاركة في بطولة آسيا للجودو التي تقام هناك خلال الفترة من 12 إلى 16 أبريل الحالي قبل انطلاقة بطولة الفجيرة.