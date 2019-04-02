شراكة بين «بيريللي» و«دبي أوتودروم»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أعلنت كل من «بيريللي»، الشركة المتخصصة عالمياً في صناعة الإطارات، وحلبة «دبي أوتودروم»، أول منشأة متكاملة في المنطقة لرياضات السيارات وسباقاتها، عن توقيع اتفاقية جديدة، بهدف الارتقاء بتجربة يوم السباق إلى مستوى مميز. تتضمن بنود الاتفاقية التي تسري مباشرةً، اعتماد «بيريللي» كمزود الإطارات الحصري لأسطول سيارات يوم السباق في حلبة «دبي أوتودروم»، والتي تشتمل مجموعة من طرازات سيارات ماكلارين وفيراري وبورشه.

قال فيصل السهلاوي مدير عام لحلبة «دبي أوتودروم»: يضفي تعاوننا مع «بيريللي»، مستوى جديداً من الجاذبية على تجارب يوم السباق في «دبي أوتودروم». إذ إن أسطولنا من السيارات الخارقة، يستحق شريكاً رائداً يبتكر إطارات فاخرة، تساعده على تقديم أرقى مستويات الأداء والموثوقية، وبالطبع، نحن نثق أننا مع «بيريللي» نتعامل مع أبرز أسماء هذا القطاع.