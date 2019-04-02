ديبري وسوندرلاند الأسرع في رالي أبوظبي الصحراوي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بعد انطلاقة ناجحة لرالي أبوظبي الصحراوي المدعوم من نيسان، سجل الثنائي السائق سيريل ديبري والدراج سام سوندرلاند أسرع الأوقات في أول أقسام الرالي مرحلة ياس مارينا الأولى ومسافتها 261.97كم التي انطلقت أمس، وتخلل المرحلة عاصفة رملية أدت إلى صعوبات كبيرة.

وجاء السائق الهولندي برنهارد تن برينكه في المركز الثاني تلاه السائق الإسباني ستيفان بيترهانسيل في المركز الثالث، وشكلت الرياح العاتية جداراً من الرمال ومشكلة مستمرة، حيث إن مرحلة ياس مارينا الأولى يمر مسارها عبر الكثبان الرملية نحو نهايتها في المخيم الليلي مقر الرالي للأيام الأربعة التالية والواقع على حافة الربع الخالي

وحقق السائق الإسباني سيريل دبيبري، الفائز بلقب بفئة الدراجات النارية في رالي الصحراوي خمس مرات، بداية إيجابية في سعيه لتحقيق أول انتصاراته بسيارة بالدفع بأربع عجلات، وفي فئة الدراجات النارية قدم الدراج سام سوندرلاند الفائز بفئة الدراجات النارية في رالي أبوظبي الصحراوي ورالي داكار، أداءً رائعاً للغاية ليتصدر بفارق 6 دقائق و 9 ثوانٍ.

ويقام رالي هذا العام في دورته التاسعة والعشرين تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وينظمه نادي الإمارات للسيارات، ويشكّل الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات وسيارات الباغي (فيا) والجولة الأولى من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للدراجات النارية ودراجات الكوادس بالدفع الرباعي (فيم).