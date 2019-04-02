«عمومية الشطرنج» تطالب بزيادة الدعم لمواصلة الإنجازات

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الشطرنج، اجتماعها السنوي بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وحضره عمر عبدالرحمن ممثل الهيئة العامة للرياضة، والدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد ومهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد للاتحاد، كما حضر الجمعية 7 أندية أعضاء بالاتحاد، وأشاد ممثلوها باستراتيجية الاتحاد في توزيع البطولات المحلية بين الأندية، وهو ما يحقق مبدأ العدالة، ومطالبة الهيئة العامة للرياضة بزيادة الدعم المخصص للاتحادات التي تعمل وتحقق إنجازات ومنها اتحاد الشطرنج الذي حقق على مدار عام أكثر من 46 ميدالية ملونة في بطولات مختلفة، وناقشت الجمعية عدداً من الموضوعات المهمة، التي تخص مستقبل اللعبة، وكان أبرزها المطالبة بالتعامل مع العضو القاري أو الدولي أنه عضو شرفي في الاتحاد من دون أن يكون له صوت، نظراً لأن الأندية هي التي تختار الأعضاء ومن حقها أن تحاسبهم، في حين أن العضو الدولي أو القاري له صوت ولكن الأندية لا تحاسبه.

الوفاء بالوعد

ووجه الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد الشكر إلى الأندية على الحضور، والتعاون مع الاتحاد طوال الفترة الماضية من الدورة الانتخابية الحالية مؤكداً أن الاتحاد أوفى بالوعود الانتخابية التي طرحها قبل تولي المهمة، سواء في ما يتعلق بنشر اللعبة من خلال زيادة عدد الأندية من 12 إلى 16 نادياً، وتحقيق عدد كبير من الإنجازات وصل إلى 46 ميدالية ملونة في العديد من البطولات، وأضاف إن هناك دراسة لإعادة كأس التميز من جديد وعدد من المشروعات التي تصب في مصلحة اللعبة، منوهاً إلى أن الاتحاد بدأ مرحلة التسويق لدعم الأنشطة.