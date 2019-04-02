كوريا تهيمن على المراكز الأولى في «آسيا لناشئي التنس» بدبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اكتسح لاعبو ولاعبات كوريا الجنوبية، المراكز الأولى على مستوى الفردي والفرق في بطولة آسيا للتنس للناشئين تحت 14 سنة، والتي استضافها ونظمها اتحاد الإمارات للتنس، وأقيمت في نادي النصر ليجيرلاند، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من 18 دولة، من ضمنها الإمارات، وتوج أحمد عبد الملك أهلي نائب رئيس اتحاد التنس، الفائزين الأوائل، بحضور ناصر المرزوقي الأمين العام للاتحاد، وأمير برغي ممثل الاتحاد الدولي عن منطقة غرب آسيا، وعبد القادر يوسف رئيس نادي النصر ليجيرلاند، ونقل أحمد عبد الملك تبريكات الشيخ حشر آل مكتوم رئيس اتحاد التنس، للفائزين، لنيلهم كؤوس المراكز المتقدمة، والتمنيات لهم بالمزيد من التفوق مستقبلاً، وأثنى على الجهود التنظيمية لكادر اتحاد التنس في إخراج البطولة بشكل مميز من كافة الجوانب، ومنها في تأمين طاقم محكمين مميزين، ساهموا بإنجاح المنافسات بجدارة.