الوصل بطلاً لسباحة المياه المفتوحة الشتوية في أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان الرياضي

توج فريق الوصل بطلاً للمراحل الثلاثة في بطولة الدولة الشتوية لسباحة المياه المفتوحة في أبوظبي، التي أقيمت مؤخراً في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بتنظيم اتحاد السباحة، ليؤكد الفريق تفوقه واختيار مجموعة كبيرة من سباحيه إلى المنتخب الوطني، للمشاركة في بطولتي الخليج والعرب لسباحة المياه المفتوحة، التي ستقام في الكويت الشهر الحالي، وشهد عبد الله الوهيبي الأمين العام للاتحاد البطولة، وحرص على الوجود مع السباحين أثناء السباق، ونجح الوصل في حسم سباق 3 كم تحت 13-14 عاماً، عن طريق السباح سالم غانم، وحل يوسف محمد من الجزيرة في المركز الثاني، وحمد الكويتي من الوحدة ثالثاً، وفي فئة 15 عاماً ومسافة 5 كم، فاز يوسف المطروشي من الوصل بالمركز الأول، وحل عبد الله خالد من الجزيرة ثانياً، ويوسف حاتم سيف من الوصل ثالثاً، وفاز بسباق 7 كم وبطولة العمومي، محمد دعبول من الوصل، وجاء أدهم خالد ثانياً من الجزيرة، وعمر الحمادي من الوصل ثالثاً، وفي نتائج الفرق، فاز نادي الوصل بالمركز الأول في مرحلة 14 عاماً، وحل نادي تراث الإمارات ثانياً، ونادي الوحدة ثالثاً، كما فاز الوصل بمرحلة 15-16 عاماً، برصيد 54 نقطة، تلاه الجزيرة 44 نقطة، والعين ثالثاً 22، وفاز بمرحلة العمومي، نادي الوصل برصيد 94 نقطة، تلاه الجزيرة ثانياً بـ 46 نقطة، وقام عبد الله الوهيبي الأمين العام للاتحاد، بتتويج الفائزين، ورافقه جمعة الغيلاني مشرف السباحة بالجزيرة، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد.