«أبيض الهوكي» يكتسح هونغ كونغ بـ11 هدفاً

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

انطلقت أول من أمس، في صالة نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، تصفيات كأس العالم لهوكي الجليد «المستوى الثالث»، وتستمر حتى 6 أبريل الجاري، ونجح منتخبنا الوطني في مستهل مشواره بالتصفيات بتحقيق فوز كاسح على نظيره هونغ كونغ بنتيجة 11 ـ 1، وبعد سيطرة تامة على مجريات الأشواط الثلاثة التي أنهاها «أبيض الهوكي» لمصلحته 5 - 0، 5-0، 1-0 على التوالي، وبهذا الفوز الثمين حصل المنتخب على العلامة كاملة، مؤكداً أن وجوده في التصفيات ليس للمشاركة فقط، بل للمنافسة على بطاقة التأهل الوحيدة إلى نهائيات كأس العالم لهوكي الجليد، وسط مشاركة بمشاركة ستة منتخبات من آسيا وأوروبا، حيث يتواجد في المنافسة منتخبات الكويت، والبوسنة والهرسك، وتايلاند، وقرغيزستان، وفي المبارة الثانية التي أقيمت أيضاً في اليوم الأول للتصفيات، سجل منتخب قرغيزستان انتصاراً ساحقاً آخر، على نظيره الكويتي، بنتيجة 14 - 0، وبنتائج الأشواط الثالثة 9-0، 2-0، 3-0.

افتتاح مبسط

وكان قد أقيم حفل افتتاح مبسط ورسمي للتصفيات، حضره كامولا كالبرفو، نائب رئيس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، رئيس الاتحاد الأوروبي لهوكي الجليد، وهامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، وفهيد العجمي رئيس نادي الرياضات الشتوية الكويتي، وحمد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية، وبدأت المراسم بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ثم دخول المنتخبات المشاركة إلى ملعب الجليد، واصطفافهم خلف أعلام دولهم، ومن ثم قام حضور الافتتاح برمي قرص الهوكي على الجليد إيذاناً ببدء التصفيات.

اهتمام ودعم

وقال هامل القبيسي: حظوظ الإمارات في استضافة البطولات والتصفيات العالمية دائماً ما تكون كبيرة، وعند التقدم بطلب الاستضافة من الاتحاد الدولي تمت الموافقة عليها مباشرةً، وذلك لما تتمتع به الإمارات من بيئة جاهزة لاستقطاب كل أنواع البطولات بجميع مستوياتها، وما تتميز به الإمارات من مقاييس عصرية من حيث البنية التحتية والفنادق والمباني الرياضية، إضافة إلى المعالم السياحية والترفيهية المتميزة، بفضل اهتمام ودعم قيادتنا الرشيدة، وهو ما مكنا من استضافة البطولات والتصفيات العالمية، وهذا الأمر بدا واضحاً أثناء اجتماعاتنا مع الاتحاد الدولي، فدولتنا الحبيبة لا تألو جهداً لدعم الرياضة والرياضيين في كافة المجالات، ورحب القبيسي بجميع المنتخبات المشاركة في التصفيات في بلدهم الثاني، بلد المحبة والتسامح، وتقدم بالشكر الجزيل لكل من يساند اللجنة المنظمة في إنجاح هذه التصفيات.

تطوع

حرصت اللجنة المنظمة على مشاركة المتطوعين في تصفيات كأس العالم لهوكي الجليد 2019 في أبوظبي، وأوكلت لهم مهام متنوعة في العلاقات العامة، والدعم الفني لتسجيل النتائج إلكترونياً، وقال خالد الحبسي عضو اللجنة، إن وجود المتطوعين ساهم بشكل كبير في نجاح الافتتاح الرسمي، لأن لدى المتطوعين قدرات وإمكانيات تدعم نجاح أي بطولة.