مباراتان في انطلاقة «البلاي أوف» للطائرة

المصدر: Ⅶ دبي - إيهاب زهدي

تقام مساء اليوم، مباراتا ذهاب الدور قبل النهائي لدورة «البلاي أوف»، التي تشارك فيها الفرق الأربع الأولى في ترتيب الدوري العام للكرة الطائرة رجال، وهي العين والجزيرة وشباب الأهلي وبني ياس، وتتنافس فيما بينها على درع المسابقة في الموسم الحالي، حيث يستضيف العين فريق بني ياس والجزيرة مع ضيفه شباب الأهلي الليلة، وسبق أن فاز العين على بني ياس في مباراتهما بالدور الأول بنتيجة 3-0، ثم فاز بني ياس في لقاء الدور الثاني 3-2، فيما فاز الجزيرة على شباب الأهلي، في مباراتيهما بالدورين الأول والثاني للدوري بنتيجتي 3-0 و3-1، وهو ما يصعب معه توقع نتيجة «البلاي أوف»، كونها مباريات كؤوس لا تقبل الاستسلام أو الاستهانة بالمنافس، وتتطلب بذل أقصى جهد، ومن المقرر أن تقام مباراتا الإياب يوم الجمعة المقبل.