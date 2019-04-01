رقم قياسي إماراتي في «فزاع للرماية بالبندقية للمواطنين»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

اختتمت أول من أمس، بطولة فزاع للرماية بالبندقية السكتون للمواطنين 2019، التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بنجاح كبير، في ميدان الرماية التابع للمركز في الروية – دبي، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وحضر فعاليات اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين، عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وراشد مبارك بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي للمركز، والعميد محمد عبيد المهيري رئيس لجنة بطولات فزاع للرماية بالسكتون، كما شهد المنافسات سعاد إبراهيم درويش مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وفرق العمل المنظم للحدث.

فئات وأبطال

وشهدت هذه النسخة رقماً قياسياً إماراتياً فريداً من نوعه، حيث تمكن الرامي سعيد محمد حمدان الدرعي، الذي يشارك في فئة كبار المواطنين، من الحصول على أفضل الأرقام المسجلة في مختلف دورات بطولة الرماية للمواطنين، حيث حصل على 80 (7x)، وهو أعلى رقم في بطولتي الرماية المفتوحة للجنسين والمواطنين، في حين فاز خالد حمد المنهالي بالمركز الأول، بعدما حقق العلامة 78، وتصدرت فئة السيدات كليثم خليفة عبد الله اجتبي، بعدما حققت العلامة 78، وفاز بفئة الناشئين نايف سعيد الكثيري، وحقق 78 نقطة، وتصدرت فئة الناشئات فاطمة خالد المنهالي، وفي منافسات إسقاط الصحون، نال المركز الأول، الثنائي خالد محمد سعيد القايدي ومحمد سالم سعيد القايدي.

وأعرب عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن فخره برؤية أبناء الوطن، وهم يتوافدون للمشاركة في البطولة المخصصة للرماية بالسكتون.