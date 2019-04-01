بني ياس يسيطر على بطولة الاتحاد لمبارزة الشباب والفتيات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

توج المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة الفائزين في بطولة الاتحاد للمبارزة تحت 20 سنة للشباب والفتيات والتي اختتمت مساء أول من أمس، في صالة أسماء بنت النعمان بدبي بمشاركة أكثر من 155 لاعباً ولاعبة يمثلون أندية الدولة المختلفة، وأحكم لاعبو ولاعبات نادي بني ياس، سيطرتهم على ألقاب البطولة بفوزهم بكأس 5 مسابقات من مجموع مسابقات البطولة البالغ عددها 6 مسابقات، حيث فاز أبطال النادي بمسابقتي سلاح الفلوريه والايبيه للشباب والفتيات بالإضافة إلى مسابقة سلاح السابر للشباب ولم تفلت من لاعبيه ولاعباته سوى لقب مسابقة سلاح السابر للفتيات والذي فازت به شهد خرام لاعبة نادي شباب الأهلي دبي، وحضر الختام، محمد غانم المنصوري رئيس اللجنة المالية وعضو مجلس الإدارة بالاتحاد وعمر عبدالرحمن من الهيئة العامة للرياضة وحمدة الشامسي مديرة إدارة رياضة المرأة نادي شباب الأهلي، إضافة إلى حضور عدد كبير من محبي اللعبة بالدولة وأولياء الأمور وأيضاً المسؤولين من الأندية والمدربين من المراكز والأندية المشاركة.

إشادة

وأشاد محمد غانم المنصوري، بجهود الجميع في تنظيم بطولات المبارزة، ولا سيما اللجنة الفنية ولجنة الحكام التي تحملت على عاتقها كل الجهد مثمناً أيضاً جهود المدربين واللاعبين الذين كان لهم كبير الفضل في الوصول إلى هذا المستوى الرائع.