نجاح كبير لثالثة جولات «دبي جونيور ريغاتا» للقوارب الشراعية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حققت منافسات الجولة الثالثة من بطولة دبي جونيور ريغاتا للقوارب الشراعية المحلية الحديثة (ناشئين) والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع نادي دبي للزوارق الشراعية (دوسك) نجاحاً كبيراً تمثل في مشاركة 25 متسابقاً ومتسابقة من مختلف أندية الرياضات البحرية والأكاديميات المتخصصة في الشراعية الحديثة، وشملت البطولة 5 مراحل في فئتي ليزر 4.7 ناشئين وناشئات واوبتمست صغار للجنسين، وحقق الهولندي جيمي مويلكير من نادي دبي للزوارق الشراعية المركز الأول في فئة ليزر 4.7 ناشئين، فيما حصلت الجنوب افريقية انيكا فان رينسبورغ من نادي رأس الخيمة على المركز الأول لدى السيدات، وفاز بفئة اوبتمست صغار البريطاني شارلز ريفيس من نادي دبي للزوارق الشراعية.