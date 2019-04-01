غولف الإمارات يحل ثالثاً في بطولة الرواد بمصر

المصدر: Ⅶ متابعة - فائز بجبوج

حل منتخب الإمارات ثالثاً على مستوى الفرق، في ختام البطولة العربية لرواد الغولف فوق 50 سنة، التي اختتمت مؤخراً، في ملعب القطامية ديونز بالعاصمة المصرية القاهرة، فيما توج منتخب لبنان باللقب، بمجموع 309 ضربات، وحل المنتخب المصري صاحب الضيافة وصيفاً، وشهدت البطولة الوليدة، مشاركة أكثر من 40 لاعباً، مثلوا 7 دول عربية، وعلى مستوى منافسات الفردي، توج اللبناني رشيد عقل بالمركز الأول، وحل ثانياً المصري أمير أبو العلا، وفاز لاعبنا سعيد مالك ثالثاً، وعقب ختام المنافسات، قام كل من عادل الزرعوني، الأمين العام للاتحاد العربي للغولف، وتيمور أبو الخير نائب رئيس الاتحاد المصري للغولف، بتتويج الفائزين على مستوى الفرق والفردي بالكؤوس التذكارية، والميداليات المخصصة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إلى جانب تكريم العديد من المساهمين في نجاح البطولة، التي نظمها واستضافها الاتحاد المصري، برئاسة المهندس أيمن حسين، وأقيمت تحت إشراف الاتحاد العربي، وتسلم عادل الزرعوني علم البطولة، لكون دولة الإمارات ستحتضن النسخة الثانية للبطولة عام 2020، ووجه الزرعوني الشكر والتقدير للاتحاد المصري للغولف، على هذا التنظيم، والذي وصفه بالرائع، وتوفير سبل النجاح للبطولة، التي جمعت نجوم الزمن الجميل، وسط أجواء الأسرة الواحدة، ورسخت مزيداً من الألفة والمحبة.