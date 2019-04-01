تدشين دولية دبي المفتوحة الـ 21 للشطرنج

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربي

تنطلق بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، في نسختها 21، على كأس الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم مساء اليوم، في نادي دبي للشطرنج والثقافة، منظم البطولة، التي تستمر فعالياتها حتى 10 أبريل الجاري، بمشاركة 160 لاعباً ولاعبة من 34 دولة، وتبلغ قيمة جوائزها المالية 50 ألف دولار، وتضم قائمة المشاركين 36 أستاذاً دولياً كبيراً، و8 أساتذة كبار من السيدات، و24 أستاذاً دولياً، إضافة إلى لاعبين يحملون ألقاباً دولية، يتقدمهم المصنف الأول في البطولة، الصيني وانغ هو، حامل لقب نسخة 2005، ويصل تصنيفه الدولي إلى 2718 نقطة، يليه الفيتنامي لي يوانغ ليم، المصنف 2715، كما يشارك في البطولة الأستاذ الدولي الكبير الأرميني غابريل سركسيان، حامل لقب البطولة 2003، وتصنيفه 2689، وكوكبة من نجوم روسيا وصربيا وفنزويلا والنرويج وإسبانيا وتركيا وأذربيجان وجورجيا وأرمينيا وكازخستان وأوكراينا وفيتنام والأرجنتين والهند وإيران ومصر، ويتصدر الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي، المصنف 2611 على العالم، قائمة اللاعبين العرب المشاركين من الإمارات ومصر والمغرب والأردن.

أغلى البطولات

وتعد بطولة دبي المفتوحة للشطرنج 2019، من أغلى البطولات الشطرنجية من ناحية جوائزها المالية، البالغة 50 ألف دولار، يحصل منها البطل على 13000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى كأس البطولة، التي تحمل اسم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، كما سيحصل أصحاب المراكز من 2 إلى 15 على جوائز مالية حسب ترتيب الجدول النهائي، إضافة إلى جوائز خاصة باللاعبين المواطنين والعرب وفئة السيدات، لتحفيزهم على تحقيق نتائج مميزة في هذا المحفل الشطرنجي الكبير.

دعم كبير

وتقدم إبراهيم البناي رئيس نادي دبي للشطرنج، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وإلى مجلس دبي الرياضي، على الدعم الكبير الذي تحظى به البطولة، ما جعلها تحتل مكانة مميزة على الساحة الشطرنجية العالمية، وقال: مشاركة هذا العدد الكبير من الأساتذة الكبار، يؤكد المكانة المميزة التي تحتلها البطولة في عالم الشطرنج، والسمعة الجيدة التي تحظى بها في قلوبهم، لأنها بوابة التألق والتميز، ومهدت الطريق للعديد منهم للحصول على الألقاب العالمية، وأوضح البناي أن بطولة دبي، لعبت دوراً مهماً في الارتقاء باللعبة على الصعيد المحلي والعربي، منذ انطلاقتها الأولى عام 1999، كونها واحدة من أهم البطولات في المنطقة، التي توفر عامل الاحتكاك بنجوم عالميين كبار من مختلف المدارس الشطرنجية.

قرعة البطولة

ويُعقد صباح اليوم، اجتماع اللاعبين وإجراء القرعة، بحضور عدد من اللاعبين واللاعبات، ويرأس الاجتماع محمد الحسيني منسق عام البطولة، بحضور مهدي عبد الرحيم رئيس الحكام والحكام المعاونين، وسيتم في الاجتماع عرض نظام البطولة، وإجراءات اللعب والمباريات، واعتماد برنامج جولات البطولة، ومواعيد بدء المباريات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة استئناف البطولة، والمسؤولة عن حسم القرارات في أي شكوى فنية أو تنظيمية للمشاركين.

اجتماع للحكام

عقد الحكم الدولي الإماراتي مهدي عبد الرحيم رئيس حكام البطولة، اجتماعاً تحضيرياً لحكام البطولة المساعدين، لمراجعة الترتيبات، وتوزيع المهام داخل قاعة المباريات، والتأكد من صلاحية أدوات اللعب والساعات الإلكترونية والإضاءة في قاعة اللعب، وحضر الاجتماع الحكام الدوليون المشاركون في تحكيم البطولة.