140 دولة في مونديال بناء الأجسام بالفجيرة

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

كشف الاتحادان الدولي والإماراتي لبناء الأجسام،عن التفاصيل الفنية والإدارية لبطولة العالم لبناء الأجسام، التي ستستضيفها إمارة الفجيرة من 5-10 نوفمبر المقبل، بمشاركة 1300 لاعب من 140 دولة من مختلف قارات العالم، ويقام الحدث برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مجمع زايد الرياضي، وجاء الإعلان عن تفاصيل الحدث، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بفندق سيجي الديار بالفجيرة، بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والدكتور رفائيل سانتوغا رئيس الاتحاد الدولي، والمهندس محمد عبيد بن ماجد رئيس اللجنة المنظمة، وعبد العزيز بو هندي مدير مكتب هيئة الرياضة في المنطقة الشرقية، وخليل معروف مدير البطولة.

دعم القيادة

وتقدم الشيخ عبد الله الشرقي بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة بالدولة، للرعاية الكريمة والدعم اللا محدود الذي مهد للنقلة النوعية للرياضة بشكل عام، وقاد إلى أن تستضيف الإمارات بطولة العالم المقبلة لبناء الأجسام، وقال: نتطلع من خلال هذه البطولة إلى تنظيم أفضل ومميز، وأن يكون لأبطال الإمارات حصة وفيرة من الميداليات الملونة، تعزيزاً لما حققه اللاعبون في البطولات الدولية في الأعوام الماضية، كما أنها فرصة ثمينة لكي يستفيد لاعبو الإمارات من الخبرة الفنية والاحتكاك مع الأبطال العالميين، فضلاً عن كونها فرصة لأن يخوض ضيوف الإمارات تجربة سياحية للتعرف إلى الصورة الحضارية للدولة.

أربع فئات

وبدوره، أوضح المهندس محمد بن ماجد، أن البطولة ستقام للرجال في 4 فئات، هي بناء الأجسام والكلاسيك والفيزيك والكلاسيك فيزيك، مؤكداً أن اللجنة المنظمة اعتمدت توجهاتها الرسمية بالتنسيق مع الاتحادين الدولي والإماراتي، من أجل تحقيق أفضل نسخة تنظيمية، وبما يتناسب ومكانة الإمارات في هذا الجانب، إضافة إلى توفير فرص تنافس متكافئة للجميع، وكشف عن استضافة الفجيرة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، بحضور جميع الأعضاء، أن اللجنة المنظمة ستستعد لهذا الحدث بشكل يوازي تنظيم المنافسات، ومن جانبه، قال رفائيل سانتوغا: من دواعي فخر واعتزاز الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، أن يمنح شرف تنظيم البطولة للإمارات، لتقام في الفجيرة، وهي مدينة رياضية جميلة، ومعروف عنها أنها من المدن المميزة والتاريخية، باستضافتها لبطولات بناء الأجسام، ونحن على ثقة عالية بأن الحدث سيخرج في أبهى حلة.

مشاركة مفتوحة

أشار خليل معروف مدير البطولة، إلى قرار الاتحاد الدولي بأن تكون البطولة مفتوحة المشاركة بالنسبة لدول العالم، ودون تقيد بعدد اللاعبين الراغبين بالمشاركة، وذلك من أجل فسح المجال للجميع للمنافسة بأفضل صورة ممكنة، وسيتم تطبيق اللوائح الخاصة باتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.