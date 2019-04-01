«الدولي» يكسب الجزيرة في كأس رئيس الدولة ليد السيدات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز الفريق الدولي على فريق الجزيرة 28/33، في اللقاء الذي جمع الفريقين أول من أمس، ضمن الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس رئيس الدولة لكرة اليد للسيدات، ورغم الانتصار الذي سجله الفريق الدولي، إلا أنه لن يعتد به في حسابات المنافسة على اللقب، وفقاً للائحة المسابقات، حيث إنه فريق مشارك بدعوة، وغير مقيد بالاتحاد، والغريب أن المسابقة تضم ثلاثة فرق فقط، حيث يتوج في المنافسة سيدات النصر، وبالتالي، سيكون اللقب محصوراً بين العميد وفخر أبوظبي، الذي لعب مع الفريق الدولي مباراة تحصيل حاصل، وعلى أثر ذلك، دفع بعناصره البديلة، وبدون لاعبته المحترفة الكرواتية جوفانا بيتروفيتش، لقناعته بعدم أهمية النتيجة، وستكون مباراته مع النصر المقرر لها 13 من الشهر الجاري، حاسمة على اللقب الغالي.