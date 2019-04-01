«كهرباء دبي» ترعى «السُلَّم البشري» في الألعاب الحكومية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي رعايتها لتحدي «السلم البشري»، ضمن النسخة الثانية للألعاب الحكومية التي تقام تحت شعار «فريق واحد... هدف واحد»، في الفترة من 3-6 أبريل الجاري، على شاطئ كايت بيتش، وأعلنت الهيئة، جاهزية فريقيها النسائي والرجالي للمنافسة في النسخة الثانية، بعد الانتهاء من الفترة التحضيرية والتدريبات التي امتدت لأكثر من شهر، سعياً منها للمنافسة بقوة على أحد ألقاب البطولة، وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تندرج رعايتنا لأحد أهم تحديات النسخة الثانية للألعاب الحكومية في إطار دعم المبادرات الرياضية الرائدة والمبتكرة التي تطلقها إمارة دبي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.