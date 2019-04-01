مباراتان في انطلاقة كأس رئيس الدولة للسلة

المصدر: Ⅶ دبي-ياسر قاسم

تبدأ اليوم بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة، بمشاركة 10 فرق، هي: شباب الأهلي، الوصل، النصر، الشارقة، بني ياس، الوحدة، الجزيرة، العين، الظفرة والبطائح، وتقام مباريات البطولة في ملاعب محايدة، بنظام خروج الخاسر، ووضعت القرعة 4 فرق في الدور التمهيدي لخوض مباراتين، يتأهل فيهما الفائزان للدور ربع النهائي، مع 6 فرق ابتسمت لها القرعة، وتجمع مباراتا الدور التمهيدي مساء اليوم، الشارقة مع منافسه الظفرة في صالة نادي الجزيرة، ويلعب الوحدة مع الجزيرة بصالة المعمورة، وينضم الفائزان لفرق الدور ربع النهائي، الذي تقام مبارياته الأربع، الجمعة المقبل، وتجمع شباب الأهلي والعين، بني ياس والمتأهل من الشارقة والظفرة، الوصل والنصر، البطائح والمتأهل من الوحدة والجزيرة.