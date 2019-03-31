الجزيرة بطل كأس رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: Ⅶ أبوظبي- محمد محسن

اختتمت، أمس، الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، على صالة آيبك آرينا في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 16 نادياً تنافست في ثلاث فئات عمرية (الرجال - الشباب - الناشئين)، وأسفرت النتائج النهائية، عن فوز نادي الجزيرة بلقب الرجال، فيما توّج العين بفئة الشباب، وانتزع بني ياس لقب فئة الناشئين، في الترتيب العام للبطولة، وحضر الختام وتوّج الفائزين محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، ويوسف البطران عضو مجلس الإدارة، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي، ومسؤولو الأندية.

أهداف

وقال فهد علي الشامسي المدير التنفيذي، إن ختام الموسم المحلي، حقق الأهداف الموضوعة، من أجلها وأبرزها تأهيل اللاعبين واللاعبات للمنتخبات الوطنية، مشيراً إلى أنه بعد موسم، شهد تحقيق إنجازات في آسياد جاكرتا، كان لازماً على الاتحاد أن يواصل العمل الدؤوب، في مواجهة التحديات ومواكبة ارتفاع المستويات الفنية على الصعيدين الآسيوي والدولي، وأضاف: مدربو المنتخب عملوا على متابعة اللاعبين واللاعبات طيلة الموسم، للمشاركة في عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو 21 أبريل القادم، وأيضاً التأهيل لبطولة العالم في نوفمبر المقبل، ولا شك أنه تحدٍ كبير، لمواجهة الطفرة والتطوّر الكبير خاصة على المستوى الآسيوي، وعن طريقة عمل الأندية وتوافقها مع برامج الاتحاد قال: هناك أندية عملت بطريقة رائعة، وأخرى لم تعمل على قدر الطموح، والأندية عموماً شركاء مهمون، وهم ممثلون لرعاية مواهب الإمارات.

نظام

وأوضح خميس عبيد الكعبي رئيس شركة العين للألعاب الرياضية، أن النظام الجديد بالثلاث فئات جيد، حيث أعطى فرصة للأندية للمشاركة، ولا شك أننا سنعيد حساباتنا، بعد أن فزنا بلقب كأس رئيس الدولة مرتين، بالنظام القديم، كما حصلنا على لقب كأس نائب رئيس الدولة، مشيراً إلى أن العين لديه خطط وبرامج، في ظل بعض الظروف منها أداء بعض اللاعبين للخدمة الوطنية، ولذلك اكتفى العين بالتتويج بفئة الشباب.

تجهيز

وبدوره، أشاد مشرف فريق الجزيرة وكابتن الفريق عبيد الكعبي الحاصل على الحزام الأسود، بما قدمه لاعبوه خلال ثلاث جولات تنافسية للبطولة، وقال: كأس صاحب السمو رئيس الدولة غالٍ على قلوب الجميع، ولذلك تنافست جميع الأندية على الظفر باللقب، ومن جانبنا في نادي الجزيرة، كان طموحنا كبيراً في الفوز بفئة الرجال، وقد واجهنا التحديات واستطعنا التتويج باللقب، بدعم إدارة النادي وجهود لاعبينا والجهاز الفني، وأضاف: الفوز بفئة الرجال أفضل تجهيز لخوض غمار بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 21 أبريل المقبل، مشيراً إلى جوجيتسو الجزيرة قبل التحدي واختبار النوعية الجيدة التي يخوض بها البطولة، والتي شهدت تنافساً كبيراً خلال الجولات الثلاث، مع صعوبة التوقع بالفائز لتواجد أكثر من فريق في المنافسة على الألقاب، وأوضح كابتن الفريق ومشرف اللعبة أن البطولة قدمت أبطالاً وأثبتت جاهزيتهم لخوض عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ومشيراً إلى أنه سيشارك كلاعب في هذه البطولة العالمية.

تطور

واختتمت بطولة أم الإمارات لجوجيتسو السيدات منافسات جولتها الثالثة والنهائية في صالة مبارك بن محمد بأبوظبي، بفوز نادي العين بالمركز الأول، لتشهد البطولة نتائج نوعية ومتميزة حققتها اللاعبات المشاركات، وسط إقبال واسع أظهر حالة من التطور والشعبية المتزايدة لرياضة الجوجيتسو بين بنات الدولة.

وقالت سميرة مرشد الرميثي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: الرعاية الكريمة التي حظيت بها بطولة أم الإمارات كانت مصدر فخر بالنسبة للاتحاد من جهة، ولكل فتاة إماراتية حظيت بفرصة لعب رياضة الجوجيتسو ومشاهدة التطور الذي تعيش اللعبة على وقعه عاماً تلو الآخر، وهو الأمر الذي ما كان ليتحقق لولا الدعم الذي أولته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» حفظها الله، والقيادة الرشيدة في سبيل النهوض بالرياضة النسائية، وأكدت الرميثي أن المرأة الإماراتية حظيت بفرص استثنائية أسهمت في تحفيزها على الإبداع في الساحة الرياضية في بيئة تناسبها ومن خلال فعاليات رياضية تهتم بالمرأة بشكل خاص ولتحظى الدولة بجيل قوي من الرياضيات المتميزات اللاتي سعين خلف تحقيق طموحاتهن بكل جد.