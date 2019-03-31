الرياح والأمواج تلغي أولى جولات مونديال الفورمولا 1 في الدمام

المصدر: Ⅶ الدمام - البيان الرياضي

شهدت الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، والتي أقيمت أمس في مدينة الدمام السعودية، أحداثاً غير متوقعة، مع إلغاء كل تفاصيل وسباقات الجولة، بعد الرياح والأمواج العالية، التي لعبت بالسباق بشكل غير عادي، واختتمت اللجنة المنظمة السباق بخمس دورات شرفية فقط للزوارق، في مسار السباق أمام الجماهير الحاضرة، كي تعلن بذلك نهاية أحداث الجولة الأولى من البطولة في موسم 2019، وكان السباق قد أقيم بحضور الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، وأيضاً الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العام للرياضة في المملكة، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.

تميّز

وبالرغم من تعرض السباق للإلغاء سريعاً مع مرور الدورات الأولى، فإن زورق أبوظبي 1 بقيادة شون تورنتي قد سجل الزمن الأسرع في المسار وهو 1:14:36 ثانية، وذلك خلال الدورات الخمس التي قام بها، وليثبت البطل أن حامل اللقب قادم وبقوة في هذا الموسم للدفاع عن لقبه أمام بقية المنافسين، وكانت الزوارق الثمانية عشر والتي تتقدمها زوارق الإمارات «فريق أبوظبي حامل اللقب، وفريق الفيكتوري، وفريق الشارقة» قد بدأت الجولة منذ اليوم التمهيدي الخميس الماضي، وظلت الزوارق حتى صباح أمس، بدون أي تجارب رسمية في المسار، قبل أن تبدأ بشكل تدريجي محاولة تجربة مسار السباق، صباح أمس، وتعرّض زورق الأمريكي جيمي فوستر لتهشم جانب منه، بسبب ارتفاع الأمواج ليتم إلغاء التجارب فوراً، ولاحقاً انتظرت اللجنة المنظمة حتى فترة الظهيرة، كي تعلن عن إقامة خمس دورات فقط في مسار السباق ثم إعلان إنهاء المنافسة.

إشادة

ووجّه سالم الرميثي، رئيس بعثة فريق أبوظبي حامل لقب البطولة، الشكر للحفاوة التي وجدها الفريق في السعودية، وحرص اللجنة المنظمة على توفير كل ما يلزم للفرق المشاركة، وقال الرميثي: «في السعودية دائماً نحصل على الأفضل، حيث يوفر لنا الأشقاء ما يلزم دوماً من أجل الحصول على أعلى مستويات الاطمئنان في المشاركة، نتمنى أن تستمر استضافة الجولة في المستقبل، وأن تقام في أجواء أفضل حيث إن كورنيش الدمام رائع وجميل لاستضافة الأحداث البحرية»، وعن إلغاء السباق أكد الرميثي أن ما حدث في الدمام أمر قد يكون غير اعتيادي خاصة مع تغير المناخ المفاجئ.

تنظيم

قال سالم الرميثي إن أي لجنة منظمة لا يمكنها السيطرة على الحالة المناخية والطقس، والتجهيز والإعداد للأشقاء في السعودية كان في القمة، وقدموا كل وسائل الراحة للفرق المشاركة، والتجهيز كان على أعلى مستوى لموقع السباق، ولكن شاءت إرادة الله أن يقام السباق في أسبوع غير اعتيادي من ناحية الأجواء والمناخ الصعب.