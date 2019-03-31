اتحاد الجودو يعتمد قائمة المنتخب لبطولة آسيا

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، قائمة منتخبنا الوطني المشاركة في بطولة آسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو، التي تقام بصالة مجمع الشيخ زايد الرياضي بالفجيرة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وذلك خلال الفترة من 18 - 22 أبريل المقبل، بمشاركة 37 دولة، من بينها 10 دول عربية، بعد انضمام السعودية والأردن، وقد تحدد اليوم، آخر موعد للتسجيل والمشاركة في منافسات البطولة، بناء على لائحة الاتحاد الآسيوي، وضمت قائمة بعثة المنتخب 7 لاعبين ولاعبة، وهم أحمد النقبي ومصبح الشامسي من مواليد عام 2001، وخليفة الحوسني وعلي حسن الدرمكي من مواليد عام 2000، واللاعبة ميثاء محمد النيادي التي تشارك في وزن تحت 57 كغ، وتضم الدوليين المصنفين فيكتور وإيفان، بجانب الطاقم الفني المكون من فاسيلي ونايوا، وتمنى رئيس الاتحاد، التوفيق لمنتخب الإمارات خلال مشاركته في البطولة المقبلة، التي تضم أبرز نجوم اللعبة في آسيا والعالم، خاصة فئة الشباب، الذين تنتظرهم العديد من المشاركات الإقليمية.