بني ياس يكمل رباعي «البلاي أوف» لدوري الطائرة

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

أكمل بني ياس، رباعي دورة «البلاي أوف» للعب على درع الدوري العام للكرة الطائرة رجال في الموسم الحالي، بعد إنهاء الدور الثاني للدوري، في المركز الرابع، برصيد 12 انتصار و36 نقطة، بفوزه على عجمان 3-0 أول من أمس، في الجولة الثامنة عشر الأخيرة للمسابقة، فيما ودع النصر، فرصة اللعب على لقب الدوري، باحتلاله المركز الخامس، بعد وصوله إلى 12 انتصار و35 نقطة، بفوزه 3-2 على شباب الأهلي، والذي ضمن التأهل لدورة «البلاي أوف»، قبل الجولة الأخيرة، ولكنه تراجع في الترتيب من المركز الثاني إلى الثالث، بعد توقف رصيده من الانتصارات عند 13 مباراة، ولكنه حصل على نقطة من مباراته مع النصر، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة، وفي الوقت الذي صعد فيه الجزيرة من المركز الثالث إلى الثاني، بوصوله إلى 14 انتصاراً و42 نقطة، بفوزه على الوحدة 3-0، وكان قد أكد وصوله إلى «البلاي أوف» قبل الجولة الأخيرة، ومعه العين، الذي عزز تربعه على عرش الترتيب، بإنهاء الدور الثاني في المركز الأول، بفوزه على الظفرة 3-1، ووصوله إلى 16 انتصاراً و46 نقطة.