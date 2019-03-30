ختام كأس رئيس الدولة وبطولة «أم الإمارات» اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يختتم اتحاد الجوجيتسو مسابقات الموسم المحلي، اليوم، بحدثين استثنائيين، الأول، نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والذي تشهده صالة مبادلة أرينا في أبوظبي، بمشاركة واسعة من أبرز اللاعبين المحليين، من منتسبي الأندية المحلية.

وذلك قبل انطلاق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو أواخر شهر أبريل المقبل، وأما الحدث الثاني، إقامة الجولة الأخيرة من بطولة «أم الإمارات» للسيدات، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وتجرى المنازلات في صالة مبارك بن محمد الرياضية بالعاصمة.

صراع ثلاثي

وحققت الجولتان الأولى والثانية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة في سبتمبر وديسمبر الماضيين، نجاحاً باهراً، لتنطلق الجولة الثالثة والنهائية بأجواء تنافسية عالية، يشارك فيها 16 نادياً في ثلاث فئات تشمل الناشئين والشباب والرجال، وستحسم النتائج وجمع النقاط خاصة بين الأندية المتصدرة للبطولة في مختلف فئاتها، وهي العين والجزيرة والوحدة، من سيصعد إلى منصة التتويج وحصد اللقب الأغلى.

وتخضع البطولة إلى نظام تحكيمي مختلف يجعلها تتميّز عن غيرها، إذ تضم أنظمة وقوانين جعلت من منافساتها تحدياً أسهم في تمكين اللاعبين من كسب المزيد من الخبرة على أبسطة البطولة طموحاً في نيل البطولة الأغلى، وتخوض الأندية المشاركة، ثلاثة أوزان هي الوزن الخفيف تحت 69 كغ.

والوزن المتوسط تحت 85 كغ، والوزن الثقيل تحت 110 كغ، وسيتم الإعلان عن فائز واحد من ثلاث فئات عمرية تشمل، تحت 17 وتحت 21 وفوق 21 عاماً، وشهدت الجولة الأولى من كأس صاحب السمو رئيس الدولة تصدر نادي الوحدة في فئة الناشئين، بينما تصدر فئة الشباب نادي العين، فيما احتل نادي الجزيرة المركز الأول عن فئة الرجال، بينما شهدت الجولة الثانية، صدارة نادي العين لجميع الفئات الثلاث.

بطولة «أم الإمارات»

وأما بطولة «أم الإمارات» لجوجيتسو السيدات، نجحت في نسخها الأولى والثانية، في تعزيز مكانتها كمنصة رياضية نسائية للساعيات إلى ممارسة رياضة الجوجيتسو باحتراف، إذ توفر البطولة بيئة نسائية من الدرجة الأولى، بالنظر إلى الخصوصية التي تحيط بأجواء المنافسات، وبمشاركة من مواطنات الدولة فقط.

كما يشرف على تحكيم المنافسات طاقم نسائي، وستشارك فيها طواقم طبية وفنية من السيدات، وتحظى البطولة بأهمية كبيرة لاقترانها باسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، فضلاً عن ترسيخ قيمة التسامح السامية في منافسات الموسم الرياضي المحلي، ولتعزيزها لوجود المرأة على الساحة الرياضية المحلية، وتتألف البطولة من ثلاث جولات، وتقام منافساتها على خمسة أبسطة، وتميزت خلال جولتيها الماضيتين بارتفاع وتيرة المنافسة بين اللاعبات الإماراتيات اللاتي قدمن أداءً باهراً، وبخاصة مع تواجد عدد من اللاعبات اللاتي حققن نجاحات دولية خارجية.

نجاحات استثنائية

وقال فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الجوجيتسو: منافسات الموسم الرياضي المحلي، شهدت نجاحات استثنائية، سواءً على المستوى التنظيمي أو الفني، كما عززت فخرنا بما أحرزناه من حراك رياضي، ودعمت المواهب الوطنية والدولية الشابة التي حققت الانتصارات وأضافت المزيد إلى نقاط تصنيفهم الدولي المعتمد على مستوى الاتحاد.

وأضاف: هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق دون الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة لرياضة الجوجيتسو، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الداعم الأول لرياضة الجوجيتسو في الدولة، وأشار الشامسي إلى أن الجولات والبطولات ضمن الموسم الرياضي المحلي، عملت على تطوير وبناء الكفاءات التي تنبئ بمستقبل واعد لدى أبناء الدولة، وبخاصة في ظل الإقبال المتزايد على رياضة الجوجيتسو من حيث المشاركة فيها أو متابعتها.

تعزيز نهج التسامح

وأضاف الشامسي: الاتحاد ركز جهوده في تعزيز نهج التسامح وترسيخه ضمن منافساته وبطولاته، وذلك استجابة لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2019، عام التسامح، وهو ما يرتبط ارتباطاً مباشراً بقيم رياضة الجوجيتسو الأصيلة والنبيلة التي تحاكي نهج التسامح. وأكد الشامسي، أن رياضة الجوجيتسو ستواصل لعب دورها بمثابة سفير للتسامح وناشر لقيمه بين مختلف فئات المجتمع، لتبقى جسراً للتواصل والتلاقي بين الشعوب والثقافات في بيئة قائمة على الاحترام وتقبل الآخر.

الفوز باللقب

ومن جانبه، قال اللاعب زايد الكثيري من نادي بني ياس الحائز على الحزام الأزرق: أنا جاهز لخوض غمار منافسات هذه البطولة للفوز باللقب الوطني الغالي، وأسعى جاهداً للوصول مع فريقي إلى منصة التتويج، حيث تدربت بشكل مكثف لتحقيق هدفي بالانتصار، وبدوره، قال اللاعب خليفة نصرتي من نادي العين.

والحائز على الحزام البنفسجي: هذه البطولة تمثل أعظم شرف للاعبي الجوجيتسو في الدولة لأنها تحمل اسم سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ولذلك سخرت كل طاقتي استعداداً للمشاركة فيها، والفوز فيها يمثل شرفاً كبيراً لحامله، وكلنا أمل بحصد هذا اللقب الوطني الغالي.

مكانة خاصة

قالت اللاعبة بلقيس الهاشمي، إن منافسات «أم الإمارات» لها مكانتها الخاصة لدى جميع اللاعبات، إذ إنها تختلف عن باقي البطولات لأنني أستطيع من خلالها أن أمارس رياضة الجوجيتسو في أجواء نسائية مليئة بروح المنافسة والحماسة، وأضافت: أشجع جميع الفتيات من مختلف الفئات العمرية على ممارسة رياضة الجوجيتسو، إذ إنها تحفز الذهن وتقوّم النفس وتساعدهن على التحلي بالانضباط والصبر والثقة بالنفس.