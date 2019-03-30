«مانو تاوي» بطل كأس الوثبة في بيزا

المصدر: بيزا - البيان الرياضي

توج الجواد «مانو تاوي» للملاك والمربين الشهيرين بول ومانويلا دافيرو من ألمانيا، بطلاً لأول سباقات كأس الوثبة ستاليونز بمضمار سان روسو في بيزا بإيطاليا، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات.. أبوظبي العاصمة».

وبالتزامن مع عام التسامح، وجاء السباق قوياً ومثيراً بين ثلاثي المقدمة وانتهى بفوز «مانو تاوي» بفارق 0,75 طول عن «زاج دي جالوريا» بقيادة اس سولاس، فيما جاء ثالثاً بفارق «شدوان الخالدية» بقيادة بي كونفيرتو، وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم.