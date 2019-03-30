افتتاحية مونديال زوارق فورمولا1 في الدمام اليوم

المصدر: الدمام - البيان الرياضي

تنطلق اليوم أحداث السباق الرئيسي، ضمن الجولة الأولى والافتتاحية، لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1 والتي يستضيفها كورنيش الدمام في المملكة العربية السعودية، بحضور ومشاركة ثمانية عشر متسابقاً محترفاً يأتي في مقدمتهم حامل لقب البطولة فريق أبوظبي .

والذي يشارك بزوارقه بقيادة ثاني القمزي وشون تورنتي وأيضا مشاركة فريق الفيكتوري تيم بقيادة أحمد الهاملي وأليكس كاريلا وفريق الشارقة في ظهوره الأول بمشاركة سامي سيليو وفيليب رومز، في حضور يعزز التواجد الإماراتي في البطولة والحضور القوي لفرقها الرياضية المختلفة عبر المنافسة.

وكانت اللجنة المنظمة للسباق قد أعلنت بالأمس تأجيل سباق أفضل زمن وترحيله ليتم إقامته اليوم، وبالتزامن مع السباق الرئيسي للجولة، وذلك بسبب عدم استقرار الجو بالأمس والرياح الشديدة التي عصفت بموقع السباق.

مناخ غير مستقر

وتنطلق البطولة اليوم في أجواء مناخية غير مستقرة خاصة مع موجة الرياح التي تلف مدينة الدمام منذ أيام وتسببت في تأجيل أكثر من مناسبة في الأيام الأولى للبطولة، حيث إن اليوم الختامي يشهد تعديلاً في الأوقات التي قد يقام من خلالها السباق حيث يقام اليوم سباق وتحدي أفضل زمن بين الزوارق في وقت مبكر وقبل انطلاق السباق الرئيسي، ثم السباق الختامي للجولة اليوم سينطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويدخل حامل لقب البطولة فريق أبوظبي في اختبار صعب للدفاع عن لقبه أمام طموحات بقية الفرق والرغبة في المنافسة على لقب البطولة لهذا الموسم وكذلك التحدي في أن يحافظ على لقبه للموسم الثالث على التوالي ويحقق رقماً صعباً عبر المنافسة، وبالإضافة لمشاركة الفرق الإماراتية التي ذكرناها مسبقاً، يشارك أيضا فريق سيتيس شينزن الصيني عبر الفرنسي فيليب شيب ومواطنه بيتر مورين.

وأيضا فريق أتلانتيك بقيادة ألبرتو كومبراتو ودوارتي بينيفتي، وفريق أمافاراتي بقيادة السويديين جوناس آندرسون وإريك إيدين، وفريق بليزر بيرفورمنس بقيادة الأمريكي جريك فوستر والإيطالي فرانشسكو كانتاندو، وفريق إميرتس بقيادة مريت ستروموي النرويجية والبولندي باتريك مارزساليك وفريق مارفيك بقيادة سيدريك ديجزوين وبيرنجير روبرت.

المحيربي جاهز

يستعد وبقوة المتسابق محمد المحيربي عضو فريق أبوظبي من أجل المشاركة في تحدي وسباق فئة الفورمولا4 والذي يقام ضمن تحديات الجولة المختلفة، وسيكون أمام المحيربي 40 نقطة كي يحصدها في هذه الجولة على مدار السباقين الخاصين بهذه الفئة، ويمتلك المحيربي رصيداً وفيراً من الخبرة في المنافسة على المراكز الأولى في هذه الفئة ومنذ سنوات.