الجزيرة والدولي يدشنان كأس رئيس الدولة لسيدات اليد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يدشن فريق سيدات اليد بنادي الجزيرة، اليوم، مشواره في بداية رحلة الدفاع عن لقب كأس رئيس الدولة، بمواجهة الفريق الدولي في الجولة الأولى لأغلى الكؤوس، والتي تمثل المسابقة الثانية والختامية لموسم سيدات اليد.

واللافت للنظر أن نسخة هذا الموسم، تشهد مشاركة ثلاثة فرق فقط، فإلى جانب طرفي الافتتاح، يتواجد فريق النصر وصيف الموسم الماضي، ووفق نظام البطولة، انحصر اللقب بين الجزيرة والنصر، لكون الفريق الدولي ضيفاً، ولم يدخل في حسابات الترتيب العام، وستقام الجولة الثانية يوم السبت المقبل، ويستقبل خلالها فريق النصر، الفريق الدولي، والجولة الثالثة والأخيرة، يلتقي فيها الجزيرة حامل اللقب مع النصر الوصيف، يوم 13 أبريل المقبل، وعلى ضوئها سيتحدد البطل، وتحتضنها صالة المزهر الرياضية بدبي.