«أبوظبي» وحلم اللقب السابع في فورمولا 1 للزوارق

المصدر: الدمام - البيان الرياضي

يبدأ حامل لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، فريق أبوظبي، اليوم، مشواره في البطولة والجولة الافتتاحية والأولى من التحدي، والتي تقام في مدينة الدمام بالسعودية، حيث تبدأ الإثارة اليوم مع سباق وتصفيات السرعة، ثم انطلاق السباق الرئيس للجولة غداً، وسط أجواء حماسية ومثيرة للجولة الأولى، ومشاركة 20 زورقاً ومنافسات من مختلف دول العالم. وتنطلق المنافسة على كورنيش الدمام الساحر، والذي يستضيف الحدث للمرة الأولى.

ويشارك حامل اللقب فريق أبوظبي، بطموح الفوز اليوم وحلم اللقب في سباق الزمن الأفضل، كي يسجل بداية قوية في السباق الرئيس للجولة غداً، وكان الفريق قد أنهى حصصاً تدريبية استمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع في إمارة أبوظبي، استعداداً لجولة الافتتاح، وتجهيزاً من أجل المنافسة القوية المرتقبة في الجولة الأولى.

تصفيات

على جانب آخر، زار خيمة أبوظبي مساء أول أمس، في موقع السباق والمنافسة على كورنيش الدمام، الأمير سلطان بن فهد بن سلمان آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، حيث التقى بأعضاء الفريق، وتحدث معهم عن حضور البطولة الأول في الدمام، كما حرص على التعرف إلى إعدادات واستعداد فريق أبوظبي من أجل الجولة الافتتاحية، والتجهيز القوي لزوارق الفريق قبل المنافسة، وهي اللفتة الجميلة التي أسعدت أعضاء الفريق، وقدمت له دعماً معنوياً كبيراً قبل بدء تحديات الجولة.