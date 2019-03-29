الطبيب الفرنسي لاندرو ينضم إلى مركز «فيفا» الطبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أعلن مركز فيفا الطبي بمستشفى القرهود بدبي، عن انضمام الطبيب الفرنسي فيليب لاندرو رئيس قسم جراحة الإصابات الرياضية في المستشفى الرياضي في فرنسا، لترؤس فريق عمل طبي مكون من 4 جراحين عظام، إلى جانب الفريق الفرنسي الزائر، وذلك في مؤتمر صحفي عقد صباح أول من أمس، بحضور كل من الدكتور عثمان البكري مدير مستشفى القرهود، والدكتور مراد الغرايري مدير مركز الفيفا.

أعرب الطبيب لاندرو، والذي يتولى منصب نائب رئيس الجمعية العالمية لجراحي الإصابات الرياضية، عن سعادته بالانضمام إلى مركز الفيفا للطب الرياضي، ضمن رؤية مستقبلية لتطوير العمل في المركز، وقال: «لدينا إيمان قوي بقدرتنا على تكوين مركز قادر على توفير أعلى معايير العلاج الرياضي العالمي وإصابات العظام، بما يضاهي كبرى المراكز العالمية، خاصة أن دبي باتت تمتلك مقومات الجذب لنجوم الرياضة في العالم».

من جانبه، قال الدكتور مراد الغرايري: «الدكتور لاندرو، أشرف على علاج نخبة من أفضل اللاعبين العالميين أمثال تشافي ودروجبا، وأم تي تي لاعب منتخب فرنسا، وانضمامه لمركز الفيفا، يأتي استكمالاً للجزء الثاني من مشروع المركز، وضمن الخطة الاستراتيجية المستقبلية، بتوفير العلاج الرياضي بأعلى المعايير العالمية في دبي».

أوضح الغرايري: «قام مركز الفيفا الرياضي منذ إنشائه، بإجراء آلاف من حالات الكشف عن الإصابات الرياضية، و50 ألف جلسة علاج طبيعي، وأجرى 500 جراحة في الطب الرياضي، وتأهيل 500 لاعب من داخل الدولة وخارجها».

بدوره، قال الدكتور عثمان البكري: «هدفنا تطوير الطب الرياضي في الإمارات من خلال مركز الفيفا المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام 2015، ليضاهي أكبر المراكز الطبية العالمية، ويساهم في تخفيض التكلفة المالية التي كانت تتحمّلها الأندية في علاج لاعبيها بالخارج».