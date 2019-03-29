نهائي كأس رئيس الدولة للبولو اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يلتقي فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وديزرت بالم بقيادة راشد البواردي، اليوم، في نهائي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، التي تقام بملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، وأسهمت شركة بريمير موتورز مازيراتي في تقديم البطولة الغالية برعايتها الذهبية. ويلتقي فريقا زيدان السعودي والحبتور في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وجاء تأهل فريق الإمارات للمباراة النهائية بفوزه على زيدان السعودي 10-8، فيما تأهل ديزرت بالم بالفوز على الحبتور 12 -10 .

ورصد نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو جوائز قيّمة للبطولة الغالية، بقيمة 500 ألف درهم لأصحاب المراكز الأولى، بجانب 100 جائزة يتم السحب عليها على تذاكر الدخول المجانية للجمهور في ختام الاحتفالية، من بينها أربع جوائز كبيرة قيّمة.