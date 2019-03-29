فريق الإمارات بطل كأس تحدي دبي للبولو

المصدر: دبي- فائز بجبوج

توج فريق «الإمارات» بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بطلاً لكأس تحدي دبي للبولو، إحدى أهم سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية المفتوحة للبولو، بفوزه في المباراة النهائية على فريق«ايه أم» بقيادة الواعدة الشيخة عالية آل مكتوم بنتيجة 8 مقابل 5 أهداف، بعد أن خسر المباراة النهائية التي أقيمت، أول من أمس، أمام فريق الإمارات وحل فريق«ايه أم» في المركز الثاني.

فيما احتل فريق «ذئاب دبي» بقيادة أحمد الحبتور المركز الثالث بعد فوزه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على منافسه فريق «سانشيل بي بي اس» بنتيجة 8 أهداف مقابل سبعة أهداف ونصف هدف، وقام محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة العليا لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية المفتوحة للبولو بتتويج الأبطال.

فوز

وأعربت الشيخة عالية آل مكتوم عن سعادتها باحتلال فريقها «ايه أم» وصافة البطولة وأن يكون طرفاً في المباراة النهائية أمام فريق قوي بحجم فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكدت أنها تعتبر أن الكل فائز في البطولة، مشيدة بجميع اللاعبين المشاركين، وبملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية والتي شجعت الكثير من اللاعبين واللاعبات على ممارسة اللعبة.

وأشارت الشيخة عالية آل مكتوم إلى أنها عشقت الفروسية منذ نعومة أظفارها كما هو حال كل العائلة وزاد عشقها لها بعد أن شاركت في عدد من بطولات القفز فوق الحواجز ثم استهوتها لعبة البولو، فقررت ممارستها منذ نحو عامين ونصف العام، وهي تشعر أن مستواها يتطور بشكل سريع.

فوز مثير

وكانت مباراة الختام شهدت منافسة قوية خلال الأشواط الأربعة بين فريقي الإمارات و«ايه أم»، وتقدم فريق الإمارات بهدفين دون رد وقبل نهاية الشوط الأول نجح فريق «ايه أم» في خطف هدفه الأول.

وفي الشوط الثاني تقدم فريق الإمارات بهدف ثالث قبل أن تسجل سمو الشيخة ميثاء بنت محمد هدف فريقها الرابع، وفي الشوط الثالث أضاف فريق الإمارات هدفيه الخامس والسادس ونجح فريق «ايه أم» في إحراز هدفين وأضاف هدفين في الشوط الرابع والأخير ويضغط فريق الشيخة عالية ويحرز هدفين تباعاً لتصبح النتيجة 6 - 5 س لصالح فريق الإمارات، والذي تحرك وعزز فوزه بهدفين جديدين ليفوز 8 - 5.

تنافس

وشهدت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تنافساً قوياً تقدم «الذئاب» في الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين ونصف لفريق سانشيل بي بي أس وفي الشوط الثاني ينجح فريق «الذئاب» في التقدم على سانشيل بي بي اس وإنهاء الشوط لصالحه بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف.

ويشهد الشوط الثالث أول تقدم لفريق سانشيل بسبعة أهداف ونصف مقابل سبعة أهداف وفي الشوط الرابع يحرز فريق «الذئاب» هدفيه السابع والثامن منهياً المباراة بنتيجة 8 مقابل 7 ونصف، محتلاً المركز الثالث.

نهائي أغلى الكؤوس

يلتقي فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وديزرت بالم بقيادة راشد البواردي، اليوم، في نهائي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، التي تقام بملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت. ويلتقي فريقا زيدان السعودي والحبتور في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.