ولي عهد الفجيرة يستقبل اللجنة المنظمة لمونديال بناء الأجسام

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أمس، في مكتبه بالديوان الأميري، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والدكتور رفاييل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وأعضاء اللجنة المنظمة لبطولة العالم لبناء الأجسام والفيزيك 2019.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح مفصل عن تحضيرات اللجنة المنظمة للبطولة بدورتها الـ73، والتي تستضيفها إمارة الفجيرة تحت رعاية سمو ولي عهد الفجيرة خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر المقبل، وذلك للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 1200 لاعب من نحو 140 دولة.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، تسخير الإمارة كل إمكانياتها لإنجاح البطولة بالشكل الذي يليق بما وصلت إليه الدولة وما عرفت به الفجيرة، من خلال تنظيمها الناجح للأحداث الرياضية الكبرى.. مشدداً على ضرورة أن تضطلع الجهات الحكومية في إمارة الفجيرة بمسؤولياتها في دعم هذا الحدث الدولي الرياضي العالمي. ووجه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي المنظمين بضرورة بذل المزيد من العمل والاجتهـاد من أجل تنظيم عالٍ للبطولة.

وتقدم أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي على رعايته للبطولة وحرصه على إنجاحها، مثمنين الدعم الكبير الذي يقدمه للجنة المنظمة والذي سيكون لها الأثر الكبير في تحقيق أهداف البطولة.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد، والمهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، وعبدالعزيز بوهندي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة في الفجيرة.