تألق «أم أو مزيونة» و«الأريام بالورا» في بطولة جمال الخيول العربية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يسدل الستار، اليوم، على فعاليات البطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية، بنادي أبوظبي للفروسية، وتقام اليوم أشواط الفئة الثامنة وهي مخصصة للفحول عمر 4 سنوات وما فوق، وتليها منافسات البطولات الست، وهي بطولة المهرات بعمر سنة واحدة، وبطولة المهرات، وبطولة الأفراس وبطولة الأمهار بعمر سنة واحدة، وبطولة الأمهار ثم بطولة الفحول.

وتصدرت «أم أو مزيونة» لمحمد خلف العتيبة، الشوط «ج» ضمن الفئة الثانية المخصصة للمهرات عمر سنتين، ضمن فعاليات اليوم الثاني للبطولة وحققت 90.83 نقطة، وأحرزت «ع ج مرمره» لمربط رأس الخيمة، المركز الأول في الفئة الثالثة محققة 90.83 نقطة.