3 مباريات في ختام الدور الثاني لدوري الطائرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق في السابعة من مساء اليوم، مباريات الجولة 18 «المحطة الأخيرة» للدور الثاني من دوري الخليج العربي للكرة الطائرة رجال، بثلاثة مباريات، يلتقي فيها الجزيرة مع الوحدة، وشباب الأهلي مع النصر، وحتا مع الوصل.

وتختتم الجولة بمباراتين في السابعة من مساء غد السبت، ويلعب العين مع الظفرة وبني ياس مع عجمان.

ضمنت فرق العين وشباب الأهلي والجزيرة، تأهلها إلى دورة «البلاي أوف» وستكون مباراتا شباب الأهلي مع النصر، والجزيرة مع الوحدة، فرصة للتحديد النهائي للمركزين الثاني والثالث بين «فرسان دبي» و«فخر أبوظبي»، ولا سبيل أمام النصر سوى الفوز، على أمل تعثر بني ياس أمام عجمان، ليخطف المركز الرابع ، ويكمل مربع دورة «البلاي أوف»، والتي تشارك فيها الفرق الأربعة الأوائل في ترتيب الدوري.