بطولة سلطان بن زايد لـ«الدريساج» تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ينظم نادي تراث الإمارات، اليوم، بطولة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للترويض «الدريساج»، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس النادي، وتقام المنافسات بصالة سموه الكبرى للفروسية بمدينة الختم، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، بمشاركة كبيرة من نخبة من الفرسان المواطنين، ومن مختلف الجنسيات، تمثل العديد من الإسطبلات في الدولة.

وتجرى المنافسات وفقاً لقوانين اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتتضمن 9 أشواط؛ شوطان منها مفتوحان لغير المسجلين في اتحاد الإمارات للفروسية؛ أحدهما متقدم لفرسان بوذيب، والآخر تمهيدي لفرسان الإمارات، وشوطان لكل من التمهيدي4 والمبتدئين4 لفرسان الإمارات.