عمومية السباحة تعتمد التقارير المالية وروزنامة الموسم

المصدر: Ⅶ أبوظبي- محمد صادق

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد السباحة التقارير المالية والفنية والإدارية وروزنامة الموسم الجديد لعام 2019، بالإضافة إلى الموافقة على طلب نادي مليحة بالانضمام لعضوية اتحاد السباحة، وأقرت مشاركة لاعب من مواليد الدولة ولاعب من المقيمين في كل مرحلة من المراحل السنية بمسابقات الاتحاد المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، الذي عقد مساء أول من أمس بمقر مجلس أبوظبي الرياضي بحضور سلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة، وعبد الله الوهيبي الأمين العام للاتحاد، وممثلي 11 نادياً أعضاء الجمعية هم بني ياس، الوصل، العين، الشارقة، الظفرة، دبا الحصن، الفجيرة، الوحدة، نادي تراث الإمارات، الجزيرة، والنصر، بينما تخلفت 4 أندية عن حضور الجمعية هي عجمان والزيد والحمرية ودبا.

واطلعت الجمعية خلال الاجتماع الذي لم يستغرق سوى ساعة واحدة على محضر الاجتماع السابق، والذي تم اعتماده من دون إبداء ملاحظات.

واستعرضت الجمعية العمومية للسباحة التقارير المالية والفنية والإدارية، إذ كشفت عن وجود رصيد من الموازنة السابقة لعام 2018 يبلغ 400 ألف درهم، موجهة الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة لتعاونها من اتحاد السباحة وتكفله بسداد 80% من مديونيات الاتحاد بما يبلغ قيمته 4 ملايين درهم، بينما تواصل عملها من أجل التنسيق لسداد الـ 20% المتبقية من المديونية خلال الفترة المقبلة.

تطوير

وقال سلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة: إن الاتحاد يسعى وبالتعاون مع الأندية لتطوير اللعبة خصوصاً فيما يتعلق بزيادة عدد البطولات والأنشطة وزيادة مشاركات الأندية الخاصة والأكاديميات لتطوير ورفع كفاءة السباحين المواطنين، بالإضافة إلى سعي الاتحاد من خلال البرنامج الفني لتطوير منتخبات الناشئين وتوسيع قاعدة الممارسين.من جهته أكد عبد الله الوهيبي الأمين العام لاتحاد السباحة تركيز الاتحاد على تطوير وتوفير الاستعدادات الجيدة للاعبي المنتخبات الوطنية استعداداً لاستضافة أبوظبي بطولة العالم للسباحة 2020.