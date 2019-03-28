عمومية الطائرة ترفض إلغاء «البلاي أوف» والأجنبيين

المصدر: Ⅶ دبي - إيهاب زهدي

رفض اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة الطائرة، والذي عقد بمقر الهيئة العامة للرياضة بدبي مساء أول من أمس، برئاسة يوسف الملا رئيس الاتحاد، إلغاء دورة «البلاي أوف»، وقيد اثنين من المحترفين الأجانب لكل فريق، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعبد الله حسن محيوه ممثل الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وعدد من رؤساء شركات الألعاب الرياضية بأندية الدولة للمرة الأولى في تاريخ «كونغرس الطائرة»، استجابة لطلب الاتحاد بحضور أعضاء من مجالس إدارة الأندية وشركات الألعاب الرياضية.

تم في بداية الاجتماع، التأكيد على اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، بحضور 16 من أصل 18 نادياً، بما فيها أندية اتحاد كلباء والبطائح ومليحة والظفرة، وهي الأندية المنضمة حديثاً لعضوية الاتحاد، فيما تغيب ممثلو الرمس والمدام عن الحضور.

من ناحية أخرى، لحق شباب الأهلي والجزيرة، بالعين إلى دورة «البلاي أوف» للعب على لقب الدوري العام للكرة الطائرة رجال، بعدما حسموا المراكز الثلاثة الأوائل في ترتيب المسابقة.