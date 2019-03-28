إغلاق التسجيل للشراعية 60 قدماً اليوم والسباق غداً

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما، والذي سينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019 يوم غد الجمعة في شواطئ دبي.

وكان مقررا أن يقام سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما قبل أسبوعين في شواطئ دانة الدنيا دبي غير أن حالة البحر والظروف الجوية دفعت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إلى اتخاذ قرار تأجيل السباق لدواعي أمن وسلامة المشاركين، حيث تم تحديد يوم غد الجمعة موعدا جديدا للسباق.

ويغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في السباق المرتقب يوم غد وذلك عند الساعة الثانية ظهرا ليعلن بعدها القائمة النهائية للمحامل التي ستخوض التحدي الكبير غدا.