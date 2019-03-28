«أبوظبي» يصل الدمام للمشاركة في فورمولا الزوارق

المصدر: Ⅶ الدمام - البيان الرياضي

تستعد مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية من أجل استضافة وتنظيم الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 الحدث العالمي الأكبر على مستوى الرياضات البحرية والذي يقام للمرة الثانية في المملكة منذ المرة الأولى لتنظيم البطولة في 2004 وقبل 15 عاماً، ووسط هذا الاستعداد يتأهب فريق أبوظبي حامل لقب البطولة من أجل المنافسة والدفاع عن لقبه ابتداء من اليوم وحتى انطلاق السباق الرئيسي للجولة مساء الأحد والتحدي الضخم المرتقب بين المشاركين في هذه الجولة، ويشارك الفريق بزورقين عن طريق نجم الفريق ثاني القمزي على الزورق 2 وشون تورنتي على زورق أبوظبي 1، كما يدخل فريق أبوظبي هذه الجولة وبقوة في فئة الفورمولا 4، حيث يشارك بزورقين أيضاً بقيادة محمد المحيربي وراشد الرميثي.

ووصلت بعثة الفريق الإماراتي إلى مدينة الدمام مساء أول أمس في وصول مبكر من أجل التجهيز والتحضير للجولة الافتتاحية، وتنطلق التجارب اليوم في حال اعتمادها في تمام الساعة الواحدة والربع وتستمر حتى الثالثة والربع.