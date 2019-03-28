دمج أصحاب الهمم في أجندة موسم اليد

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

كشف محمد عبد الكريم جلفار رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، أن فئة أصحاب الهمم ستلقى كل الاهتمام وسيتم دمجها ضمن أنشطة الاتحاد من خلال إقامة العديد من الورش في البداية للجنة التي سيتم تشكيلها للإشراف على هذه الفئة المجتمعية، وبما يساهم بأن تكون الرياضة «أسلوب حياة» لجميع أبناء المجتمع.

وأوضح جلفار أنه سيتم وضع قواعد ولوائح للمشاركة الفعلية لأصحاب الهمم بساحات اللعبة ومن أجل تنفيذ دقيق وسليم لدمج أصحاب الهمم مع أقرانهم من الأسوياء، واعتمادها رسمياً ضمن الأجندة السنوية للاتحاد، ومن خلال إقامة العديد من المباريات. وقدم جلفار شكره لعضو اتحاد اللعبة عبد الله الكعبي ولكافة الحكام الذين أداروا مباريات الأولمبياد الخاص وللاعبين الذين حققوا الإنجاز.