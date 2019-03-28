يوسف ميرزا يتوج بالمرحلة الأخيرة لسباق مصر الدولي

المصدر: Ⅶ الشارقة - محمود شلبي

نجح قائد منتخب الإمارات للدراجات يوسف محمد ميرزا من تحقيق الفوز ببطولة المرحلة الأخيرة لسباق مصر الدولي التي أقيمت أمس قي أسوان بعد تفوقه طوال دورات السباق رغم المنافسة القوية من الدراجين المشاركين قي السباق والبالغ عددهم 120 دراجاً من ألمانيا وروسيا واليونان وماليزيا وأنجولا والمغرب والجزائر وعمان والبحرين ومصر بالإضافة إلى منتخبنا الوطني.

وجاء الدراج اليوناني جورجيوس بوغلاس في المركز الثاني، فيما حل الدراج الجزائري نسيم سعيدي في المركز الثالث. وكان ميرزا قد حقق المركز الثالث في المرحلة الثالثة التي أقيمت في الأقصر رغم إصابته خلال السباق، وظهر نجوم منتخبنا بقيادة ميرزا بمستوى جيد ومتطور خلال مراحل السباق التي أقيمت في الأقصر وأسوان.