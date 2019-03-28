بطولة فزاع لرماية السكتون للمواطنين تنطلق غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق غداً بطولة فزاع المفتوحة لرماية السكتون للجنسين في ميدان رماية مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في الروية بدبي، وذلك بمشاركة أمهر الرماة المواطنين الذين توافدوا من كافة إمارات الدولة تحضيراً للمشاركة في البطولة التي تستمر حتى الـ30 من الشهر الجاري. وتأتي هذه البطولة في أعقاب ختام منافسات النسخة التاسعة عشرة من بطولة فزاع للرماية المفتوحة للجنسين بالبندقية السكتون، التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بنجاح كبير على مدار 4 أيام وسط إقبال كبير من داخل وخارج الإمارات، وشهدت مشاركة هائلة بلغت أكثر من ألفي متسابق من مختلف الجنسيات.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة واسعة، وهو ما اتضح منذ فتح المجال أمام المشاركين للتدريب قبل انطلاق المنافسات، حيث حضر المشاركون من المواطنين إلى موقع البطولة لخوض التدريبات.