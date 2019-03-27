3 بطولات لـ «دولية فزاع» في أبريل المقبل

المصدر: Ⅶ دبي - عز الدين جاد الله

أعلن نادي دبي لأصحاب الهمم عن أجندة المسابقات التي يستضيفها أبريل المقبل ضمن منافسات بطولات فزاع الدولية لموسم 2019، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس بمقر النادي في دبي برئاسة ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولات فزاع الدولية رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وفتحي الأشهب المنسق العام لبطولات فزاع.

3 بطولات

وأشار ثاني جمعة بالرقاد إلى أن نادي دبي لأصحاب الهمم سيستضيف ثلاث بطولات في أبريل المقبل، الأولى بطولة فزاع الدولية الثانية للريشة الطائرة، في الفترة من 2-8 أبريل 2019، وتقام في نادي شباب الأهلي والثانية بطولة فزاع الدولية الخامسة للقوس والسهم في الفترة من 10-16 أبريل، وتقام بنادي دبي لأصحاب الهمم والحدث الثالث هو بطولة فزاع الدولية الحادية عشرة لكرة السلة على الكراسي المتحركة في الفترة من 24-30 أبريل المقبل.

نجاح الألعاب العالمية

وهنّأ ثاني جمعة بالرقاد الدولة وقيادتها الرشيدة وشعبها بنجاح استضافة وتنظيم دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، مشيراً إلى أن الحدث وجّه عدة رسائل، أهمها دمج أصحاب الهمم في المجتمع في المجالات كافة.