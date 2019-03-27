ميادين العين تتجمّل لمونديال الرماية

المصدر: Ⅶ العين - البيان الرياضي

تحتضن ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، منافسات بطولة كأس العالم لرماية الأطباق المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والمقرر لها خلال الفترة من 7 - 16 أبريل المقبل، وتشهد مشاركة 427 رامياً ورامية يمثلون 70 دولة بينها 12 دولة عربية هي: الإمارات والكويت والبحرين ومصر والسعودية والمغرب وسلطنة عمان والجزائر ولبنان وقطروالعراق وسوريا، ومع اقتراب موعد وصول المنتخبات المشاركة، بدأت اللجنة المنظمة واللجان المنبثقة عنها وضع اللمسات الأخيرة لخطط عملها.

البداية بـ«التراب»

وسيقص رماة «التراب» شريط المشاركة في المنافسات وستكون البداية بمنافسات السيدات يومي 7 و8 أبريل المقبل، ويسبق هذا التدريب الحر للراميات والرماة ثم التدريب الرسمي، بينما تجرى منافسات رماية الرجال 8 و9 أبريل، وفي اليوم التالي مباشرة، تقام منافسات الزوجي المختلط في رماية «التراب»، وأما منافسات «الاسكيت»، سوف يكون السبق فيها للسيدات أيضا وذلك يومي 13 و14 أبريل، وسيكون موعد رماية الرجال يومي 14 و15، ويمثلنا فيها 3 رماة يتقدمهم الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم ومعه سيف خليفة بن فطيس ومحمد حسن.