سعود المعلا يكرّم أعضاء لجنة الأولمبياد الخاص بأم القيوين

المصدر: Ⅶ أم القيوين - وام

كرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بالديوان الأميري أمس أعضاء لجنة الأولمبياد الخاص بأم القيوين وكافة المتطوعين والشركاء والداعمين الذين ساهموا في استضافة وفود برنامج المدن المضيفة المصاحب لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019.

وأشاد صاحب السمو حاكم أم القيوين بالجهود الاستثنائية التي بذلتها اللجنة والمنظمون والمتطوعون والشركاء والداعمون، والذي جسد الوجه الحضاري لدولة الإمارات ومكانتها في تنظيم واستضافة مثل هذه الأحداث العالمية وفق أرقى المعايير.

وتوجهت علياء محمد الغفلي المديرة العامة لدائرة السياحة والآثار ورئيسة اللجنة التوجيهية للأولمبياد الخاص بأم القيوين، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، لدعمه اللامحدود للجنة الأولمبياد الخاص بأم القيوين، ما شكل حافزا كبيرا للعمل بجهد والاستعداد لاستقبال الوفود القادمة من جمهورية غانا وأوغندا إلى إمارة أم القيوين ضمن برنامج المدن المضيفة المصاحب لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019.

من جانبها تقدمت ميرة المحرزي مديرة إدارة السياحة بدائرة السياحة والآثار ورئيسة اللجنة المحلية للأولمبياد الخاص بأم القيوين، بالشكر لكافة الجهات والمؤسسات والمتطوعين الذين ساهموا في دعم لجنة الأولمبياد الخاص في إمارة أم القيوين وقدموا كل التسهيلات التي من شأنها أن تجعل من استضافتنا للوفود محفلاً يعكس الصورة المشرفة لدولة الإمارات.

حضر التكريم الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات.