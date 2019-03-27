«تنظيمية القفال» تشيد بدعم حمدان بن راشد

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

رفعت اللجنة المنظمة لسباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، خالص الشكر والتقدير إلى راعي الحدث سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وذلك لدعمه المتواصل والمستمر لمسيرة الحدث، والذي يصل إلى نسخته التاسعة والعشرين في نهاية شهر أبريل المقبل، ويبلغ إجمالي مسافته 51 ميلاً بحرياً، حيث ينطلق من جزيرة صير بونعير مروراً بجزيرة القمر وصولاً إلى خط النهاية قبالة فندق برج العرب.

وثمّنت اللجنة المنظمة الدور الكبير والدعم القائم من أجل إنجاح الحدث والتظاهرة الرياضية البحرية التراثية الكبيرة، من قبل شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، التي تسهم دوماً في إبراز الحدث وإظهاره في ثوب راقٍ وجميل طوال مسيرته الطويلة، التي انطلقت بفكرة ودعم مباشر من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

العد التنازلي

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق الكبير عن بدء العد التنازلي لسباق النسخة التاسعة والعشرين من خلال الاجتماع العام، الذي عقد في قاعة السردال في فندق ومنتجع ويستن الميناء السياحي برئاسة علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس اللجنة المنظمة، وهزيم محمد القمزي مشرف السباق، ومحمد عبد الله الشامسي المدير التنفيذي بالوكالة، وعدد كبير من ممثلي الدوائر والمؤسسات حرصوا على حضور الاجتماع والاطلاع على آخر التجهيزات للحدث.

إنجاح التظاهرة

ونقل علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباق القفال، تحيات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، لجميع الجهات المتعاونة والشركاء في إنجاح التظاهرة المرتقبة، وكذلك إخوانه في مجلس إدارة النادي واللجنة المنظمة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار المهيري رئيس مجلس الإدارة، وقال بالحبالة في الاجتماع إن مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فور اعتماد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للموعد الخاص بسباق النسخة التاسعة والعشرين شرع الجميع في التجهيز للحدث مبكراً، منوهاً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المتعاونة من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تشكل السند والداعم لإنجاح التظاهرة في كل عام، وأوضح بالحبالة أن النادي حريص تماماً على إنجاح التظاهرة وتوفير أقصى درجات الراحة للمشاركين بالتعاون مع الشركاء والجهات الداعمة.

البرنامج الزمني

وناقش الاجتماع البرنامج الزمني الخاص بالحدث والمحدد له نهاية شهر أبريل المقبل حسبما تم اعتماده من قبل سمو راعي الحدث.

وأكد هزيم محمد القمزي مشرف السباق، للحضور أنه بما أن الموعد لا يزال مبكراً لمعرفة تفاصيل الحالة الجوية فإن اللجنة المنظمة رأت وضع خطط مبكرة لتلافي أي تأجيل قد يحدث في الموعد المعلن، مشيراً إلى أن شهر أبريل تزداد فيه (غيوب الثريا)، ما يجعل الجزم بالموعد أمراً صعباً في ظل التقلبات، لذلك سيكون أمر التأجيل غير وارد في تلك الفترة لحلول شهر رمضان المبارك، وكشف أن الخطة المعدة تتضمن تحرك قافلة النادي يوم 23 أبريل أو صباح اليوم التالي، يرافقها المشاركون من الملاك والنواخذة والبحارة، على أن تجرى عمليات فحص السلامة في اليوم نفسه، ويكون موعد بداية السباق 26 أبريل في حالة ملائمة الأجواء لإقامته ويكون يوم 27 موعداً احتياطياً.

حالة البحر

أوضح هزيم القمزي أن اللجنة المنظمة ستراقب عن كثب التقارير الخاصة بحالة البحر وسرعات الرياح قبل وبعد تحرك المشاركين إلى نقطة البداية في جزيرة صير بونعير وقبيل بدء المنافسات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو راعي الحدث بضرورة توخي إجراءات الأمن والسلامة وإقامة الحدث في أجواء تمكن كل المحامل من عبور نقاط السباق والوصل بأمان إلى خط النهاية.