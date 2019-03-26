دورة صقل لحكام ألعاب القوى استعداداً لبطولة أصحاب الهمم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

في إطار الاستعداد لاستضافة أكبر حدث دولي لألعاب القوى لأصحاب الهمم، بمدينة دبي في الفترة من 7-15 نوفمبر المقبل، وبمشاركة 1300 لاعب ولاعبة، يمثلون أكثر من 100 دولة، والتي تمثل المحطة الأخيرة قبل خوض غمار الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020، نظمت اللجنة البارالمبية الإماراتية، بالتعاون مع مركز إعداد القادة بدبي، دورة تدريبية لصقل حكام أصحاب الهمم، حاضر فيها طارق الصويعي، المحاضر الدولي في تحكيم ألعاب القوى، والمستشار الفني لاتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، وحظيت الدورة بمشاركة أكثر من 100 حكم ومدربي وفنيي أندية أصحاب الهمم، إلى جانب الراغبين في خوض مجال التدريب والتحكيم برياضة ألعاب القوى لأصحاب الهمم، ويهدف اتحاد رياضة أصحاب الهمم، من إقامة مثل هذه الدورات بشكل مستمر، تهيئة وإعداد الكوادر الوطنية الفنية والتدريبية في مختلف الرياضات والاختصاصات المعتمدة من الاتحادات الدولية ذات الصلة، والتعرف إلى المستجدات الخاصة بقواعد وقوانين ألعاب القوى لأصحاب الهمم، حيث انطلقت الدورة بالتعريف باللجنة البارالمبية الدولية، التي تدير وتشرف على الحركة البارلمبية في العالم، وهي تعد منظمة دولية، تدار من قبل 170 لجنة بارلمبية وطنية، و4 منظمات رياضية دولية تخصصية في رياضة أصحاب الهمم، بهدف تكوين غطاء دولي لتمثيل الرياضيين من أصحاب الهمم ذوي المستوى العالي.