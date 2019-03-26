موسم حافل بالمشاركات العالمية لمؤسسة «فيكتوري تيم» في 2019

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يحمل فريق مؤسسة الفيكتوري تيم لسباقات الزوارق السريعة والدراجات المائية، لواء الرياضة البحرية الإماراتية في 5 فئات مختلفة لبطولات عالمية في موسم 2019، حيث يشارك أبطال الفيكتوري تيم في سباقات الزوارق السريعة، أبرزها الفئة الأولى، إلى جانب الفورمولا1، والفورمولا2، والفورمولا4، والدراجات المائية، ويغطي فريق الفيكتوري تيم من خلال مشاركاته في هذه بطولات، معظم دول العالم، بدءاً من أوروبا، مروراً لشرق آسيا بالصين والهند، وصولاً إلى الخليج.

وينافس في الفئة الأولى بأكثر بطولات العالم تحدياً للزوارق السريعة، والتي تنظم في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف الفريق من خلال هذه المشاركات العالمية، إلى ترسيخ مكانة دبي على الخارطة العالمية في مجال الرياضات البحرية، ورفع علم الدولة عالياً في المحافل الدولية، وتؤكد الأرقام والإنجازات، أن فرسان الفيكتوري تيم قادرون على تحقيق المزيد من الألقاب العالمية لدولة الإمارات، خصوصاً أنه سبق له الفوز بـ 25 بطولة عالمية في سباقات الزوارق السريعة والدراجات المائية.

وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، حريز المر بن حريز، جاهزية الفريق للمشاركة في هذه البطولات والمنافسة على المراكز الأولى، وتشريف الإمارات ورفع علمها على منصات التتويج العالمية.

وشدد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، على أن توجهات مجلس الإدارة، تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في الدولة، والتي تتمثل في صقل مهارات المواهب الإماراتية الشابة، وتمكينها بأفضل التدريبات وأحدث وسائل التكنولوجيا البحرية، وإعطائها فرصة لخوض تجارب خارجية، تؤهلها للمشاركة في جميع فئات سباقات الزوارق السريعة، وأضاف حريز: هدفنا دائماً بناء جيل قوي من المواهب الإماراتية، لدعم رياضة الزوارق السريعة.